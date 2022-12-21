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Teknoloji Görme engelliler için yazılım geliştirdiler
Teknoloji

Görme engelliler için yazılım geliştirdiler

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri “Göz” isimli yapay zeka yazılımıyla görme engellilerin hayatını sesli komutlarla kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 22:21:00 -
Görme engelliler için yazılım geliştirdiler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Seçilmiş Hazar Taylan Yılmaz ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Çeri, kaldıkları yurttaki görme engelli arkadaşlarının yaşadığı zorluklardan etkilenerek yazılım geliştirmeye karar verdi. Yaptıkları çalışmalar sonucu yapay zeka yazılımını hazırlayan gençler, üretmeyi planladıkları “akıllı gözlük” veya yaka kamerası yardımıyla görme engellilere çevredeki engelleri anlık olarak sesli iletmeyi amaçlıyor. Gençler, yapay zeka yazılımına sahip mobil uygulamayı kullanıma sunmak için bazı firmalarla görüşüyor. Uygulama, internet platformlarına yüklendiğinde cep telefonlarına indirilebilecek.

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