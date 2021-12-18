Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! İşte kazandığı ödül miktarı
Kim Milyoner Olmak İster'e çıkan doğuştan yüzde 90 görme engelli yarışmacı Şafak Bey, peş peşe doğru cevaplar vererek 100 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'yla ilgili soruda takılan yarışmacı, 100 bin TL'lik soruda çekilerek yarışmaya veda etti.
Sunuculuğunu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yarışmanın yeni bölümüne ise başarılı performansıyla görme engelli Şafak Bey damga vurdu.
Yarışmadan çekildi
Peş peşe doğru cevaplar veren Şafak Bey, 100 bin TL değerindeki soruyu gördü. Soru ise "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" oldu. Konuyla ilgili bir fikrinin olmadığını belirten Şafak Bey, yarışmadan çekilme kararı aldı.
Sorunun doğru cevabı ise Kuzey Kore idi.
Yurt dışında eğitimler almış
Doğuştan %90 görme engelli olan Şafak Bey, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Keman Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış ve Amerika'da terapi eğitimi de almış. Şu anda müzisyen, özel gereksinimli çocuklara yönelik müzik eğitimcisi ve terapist olan Şafak Bey, özel gereksinimli çocuklar için müziğin etkisini ele alan bir kitap yazarı.