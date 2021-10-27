  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı
Spor

Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı

Görme engelli milli halterciler, Gürcistan'da düzenlenen Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:58:00 -
Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, görme engelli milli halterciler, Gürcistan'ın Bakurani kentinde 23 Ekim'de başlayan ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada 56 kiloda yarışan milli halterci Döndü Kanat, bench press kategorisinde (Sporcunun bir ağırlık sehpası üzerinde uzanırken ağırlığı yukarı doğru kaldırması) ikinci, powerlifting alanında ise üçüncü, master (büyükler) kategorisinde ise birinci, toplamda ise ikincilik elde ederek podyum sevinci yaşadı. Ay-yıldızlı sporcu Döndü Kanat, organizasyonda bir altın, 2 gümüş ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli haltercilerden 67,5 kiloda yarışan Gülistan Özdemir ise bench pres kategorisinde bronz, powerlifting'de gümüş madalya kazandı.

75 kiloda mücadele eden Meltem Tırıklı da bench press kategorisinde ikinci, powerliftingte de ikincilik elde ederek 2 gümüş madalya kazandı.

90 kiloda yarışan Serap Demirkapu ise bench presste altın, powerliftingte ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gürcistan'daki şampiyona, 29 Ekim'de sona erecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO bugün var mı?
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO bugün var mı?

EDHO 200.bölüm ne zaman hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. Sezonuyla ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Diziyi yakında..
Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?
Dünya

Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine adadığı Arizona doğumlu Jeff Flake'in hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin istemedi..
Rus vekilden çarpıcı
Teknoloji

Rus vekilden çarpıcı "Bayraktar TB2" itirafı: Bizi buna inandırdılar

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Donbass’ta Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay