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Gündem Görevi kötüye kullandığı iddia edilen doktora soğuk duş
Gündem

Görevi kötüye kullandığı iddia edilen doktora soğuk duş

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:47:00 -
Görevi kötüye kullandığı iddia edilen doktora soğuk duş

Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla biri doktor 4 sanık 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık doktor Süleyman A. ile tutuksuz sanıklar medikal firma yetkilileri I.I.Ç, Ö.C.K. ve Ö.Ö. haklarında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık doktor Süleyman A'nın estetik ameliyatı için müracaat eden hastalardan hastanenin masrafları karşılamadığı gerekçesi ile anlaşmalı medikal firmalara yönlendirdiği bilgisine yer verildi.

Hastalardan çeşitli miktarlarda para talep ettiği iddia edilen Süleyman A'nın, medikal firma yetkilileri I.I.Ç, Ö.C.K. ve Ö.Ö'nün banka hesap bilgilerini de verdiği iddianamede yer aldı.

Sanıkların 25 Nisan Perşembe günü yargılaması başlayacak.

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı mağdurların şikayeti üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Süleyman A, ile medikal firma yetkilileri Ö.Ö, Ö.C.K. ve I.I.Ç. hakkında soruşturma başlatmış, bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden doktor Süleyman A. görevini kötüye kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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