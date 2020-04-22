Görevi başında olanlara ücretsiz ikramda bulundular

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir dönerci, görev başında bulunan sağlık, polis, jandarma ve basın mensuplarına ücretsiz olarak döner ve ayran ikramında bulundu.

Korona virüsü sebebiyle Türkiye’de tedbirler üst seviyede tutuluyor. Bunu karşı sahada en çok görev yapanların başında sağlık çalışanları, polis jandarma ve basın mensupları geliyor. Bu çalışanlara vatandaşlar da ellerinden geldikçe destek oluyor. İnegöl’de bir dönerci, görev yapanları unutmadı. Dönerci, sağlık, polis, jandarma ve basın mensuplarına döner ve ayran ikramında bulundu. Ücretsiz yapılan bu ikramlardan dolayı çalışanlar firma yetkililerine teşekkür etti.