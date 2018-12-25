0553 313 94 23

Göreve yeni başlayan valinin acı sonu!

Meksika'da Puebla'nın valisi Martha Erika Alonso, göreve başladıktan 10 gün sonra, bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

25 Aralık 2018 Salı 10:37
Göreve yeni başlayan valinin acı sonu!

Kazada, Alonso'nun eşi Senatör Rafael Moreno Valle de yaşamını yitirdi.

Meksika medyasının aktardığına göre kaza, helikopterin Puebla eyaletinde havalanmasından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Merkez sağ parti PAN üyesi olan 45 yaşındaki Alonso, Puebla eyaletinin ilk kadın valisiydi.

Nüfusu en çok olan eyaletlerden biri

Alonso'nun ölümü Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador tarafından da doğrulandı.

Alonso, çekişmeli geçen seçimlerin sonucunda Devlet Başkanı Obrador'un favori adayını geride bırakıp 14 Aralık'ta eyaletin valisi olmuştu.

Pueblo eyaleti Meksika'nın nüfusu en çok olan eyaletlerinden biri.

Meksika'da 2011 yılında da İçişleri Bakanı Francisco Blake Mora da helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.

Bu yılın başında da bir bakanın helikopterinin kalabalık bir alana düşmesi sonucu 13 kişi ölmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:37
  1. Martha Erika Alonso
  2. meksika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını değerlendirdi
    1. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’nın..
    3. İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan..
    4. Çanakkale'de sahte içki ve uyuşturucu..
    5. Arı kolonilerini kurtaran karar, bal..
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Usta sanatçı Serdar Gökhan'dan..
    8. Göreve yeni başlayan valinin acı sonu!
    9. Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı..
    10. Saadet Partisi belediye başkan..
    11. Emzirilen bebeğin zeka düzeyi artıyor
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD..
    13. Maden ve Petrol İşleri Genel..
    14. İYİ Parti belediye başkan adayları..
    15. AK Parti Gümüşhane ilçe belediye..
    16. Sağlık kuruluşlarında 86 bin ton tıbbi..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    18. Mustafa Canlı kimdir nerelidir?
    19. Saadet Partisi'nde kritik tarih belli..
    20. LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!