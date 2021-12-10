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Dünya Göreve gelir gelmez tehditler savurdu: Ağır bedel ödeyecekler
Dünya

Göreve gelir gelmez tehditler savurdu: Ağır bedel ödeyecekler

Açıklamalarda bulunan Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:50:00 -
Göreve gelir gelmez tehditler savurdu: Ağır bedel ödeyecekler

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa'da düzenlenen basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz" dedi.

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini Fransa'ya gerçekleştirdi.

Sputnik'in haberine göre, Bakan Baerbock, başkent Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Baerbock, Rusya'yı komşu Ukrayna'ya karşı herhangi bir militarist harekette bulunursa "yüksek siyasi ve ekonomik bedel" ödeyeceği konusunda uyardı.

Baerbock, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil" diyerek önceliğin 'askeri bir tırmanışı' önlemek olması gerektiğini kaydetti.

Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz ve ikimiz de (bu konuda) kişisel olarak bu konuyla ilgilenmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

misafir

gazı kessin de siz görürsünüz. o dik tuttuğunuz burnunuz donduğunda.
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mustafa

Henüz heyecanı üstünde bi sakin ol heyecan yapma..
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