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Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamış

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün başkanlığı döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, HDP ve CHP'li milletvekillerini belediye bütçesinden binlerce liraya ağırladığı tesbit edildi.

27 Ağustos 2019 Salı 12:49
Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamış

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün başkanlığı döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, HDP ve CHP'li milletvekillerini belediye bütçesinden binlerce liraya ağırladığı belirlendi.

Belediyenin borçlu olduğu ve bu nedenle hizmet üretemediği öne sürülen Ahmet Türk döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart seçimlerinin ardından özel kalem harcamasının 230 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP’li milletvekilleri için yemek gideri olarak 145 bin lira; çay, kahve ve çikolata için de 85 bin lira harcandı.

Söz konusu yemeğin verildiği otelin Ahmet Türk tarafından göreve getirilen ve belediyeye iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'ye ait olduğu tespit edildi.

Ziyaret eden 2 kişi, yemek yiyen 790 kişi

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan 27 Nisan'da belediye tarafından aynı otelde ağırlanırken 790 kişilik yemek için 42 bin 660 lira faturalama yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday da 29 Nisan'da Ahmet Türk'ü belediye binasında ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakikalık ziyaretin ardından aynı otelde 528 kişilik yemek bedeli olarak 28 bin 512 lira fatura edildi.

100 kişinin sığmadığı restoranda 392 kişi ağırlanmış

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın da 31 Mayıs'ta belediyeyi ziyaretlerinin ardından 100 kişinin sığmadı bir restoranda 392 kişiyle yemek yediğine ilişkin 27 bin 518 lira fatura kesildiği belirlendi.

Aynı restoranda 14 Haziran'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın ağırlandığı 407 kişilik yemeğe 28 bin 571 lira, 10 Temmuz'da HDP Milletvekili Tuma Çelik'in katıldığı 251 kişilik yemek için ise 17 bin 621 lira harcama yapıldı.

Çay ve kahveye 85 bin lira

Belediyenin özel kalem müdürlüğüne çeşitli kuruyemişçilerden çay, kahve, çerez, çikolata ve kolonya alımı için 84 bin 466 lira ödendi.

Öte yandan, şehirde sit alanı ile ilgili 19 Temmuz'da düzenlenen toplantıya katılan 10 kişi için özel temsil heyet karşılama giderinden 7 bin 648 liralık uçak bileti alındığı dikkati çekti.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:49
  1. İstanbul
  2. Mardin
  3. Ahmet türk
  4. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  5. Anadolu Ajansı

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