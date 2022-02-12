Görevden dönen gardiyan faciayı engelledi

Olay Gaziantep Seyrantepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde 2 kişi Camcıoğlu sitesinin kapalı garajına girerek araçları ateşe vermeye başladı. Yanmaya başlayan garajdaki araçların Yanından geçen doğalgaz vanasına yaklaştı. O sırada nöbetten dönen gardiyan olayı fark ederek bina sakinlerine haber verdi.

O sırada karşı binada oturan Serdar Polat isimli gardiyan kundakçıları fark etti. Hemen binaya koşan gardiyan durumu bina sakinlerine haber verdi. Yanan araçların altından doğalgaz vanasının geçtiği anlaşılınca yangın vanaya ulaşmadan vanalar kapatıldı.

Olayda bir motosiklet ile 2 araç yanarken, gardiyanın sayesinde hem diğer araçlar yanmaktan kurtuldu hem de doğalgaz patlamasının önüne geçildi.

Araçların yakma anı garajın güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.