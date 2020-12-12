Görevden alınan CHP'li Başkan yapılan hizmetlerden rahatsız oldu

Eski Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, kendisi yerine Yalova Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen AK Partili Mustafa Tutuk'u eleştirdi.

Vefa Salman, yıpranan İstanbul Caddesi'nde onarım yapılmasından rahatsız oldu ve "Asfalt yapacağına atıyorum İstanbul Caddesi. İstanbul Caddesi zaten asfalt.. Bu zaruri ihtiyaç değil. Yani göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet.." iddiasında bulundu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yıpranan İstanbul Caddesi'nde onarım yaptırmıştı.

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık olarak yargılanıyor.

İddianamede; Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği, Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.

İddianamede; 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. İddianamede; Vefa Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.

34 sanık yargılanıyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.

Vefa Selman hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi; 4 Eylül 2020 tarihinde tutuklanması talep edilen Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Mahkeme, Vefa Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine karar verdi.