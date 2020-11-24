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Gündem Görevde kolunu, gözünü kaybetmiş ama gazi kimliği bile yok!
Gündem

Görevde kolunu, gözünü kaybetmiş ama gazi kimliği bile yok!

Ordu ve polis mensubu binlerce malul sayılmayan gazi, MHP lideri Devleti Bahçeli’nin “Üzerimize düşen sorumluluk tam ve eksiksiz yerine getirilecek, gazilerimize gecikmiş vefa borcumuzu bihakkın ödenecektir” sözlerinin ardından müjdeli haber beklemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:57:00 -
Görevde kolunu, gözünü kaybetmiş ama gazi kimliği bile yok!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Kendisi de mağdurlardan biri olan Levent Çenesiz, vazife malullerinin yaşadığı mağduriyetleri şu sözlerle anlattı: “Şehit yakınları ile gaziler ve maluller için verilen haklarla ilgili uygulamada mağduriyetler ortaya çıkıyor. 2013 Temmuz ayında çıkarılan kanunla tüm harp ve vazife malullerine iş hakkı tanındı. Ancak iş hakkının kullanımına ilişkin 5434 Sayılı Kanun’un mülga 45’inci maddesi kapsamında olan ordu ve polis vazife malullerinin memur olarak atanmaları durumunda vazife malullüğü aylığı kesiliyor.

Ek olarak memur vazife malullerine verilen ikinci emeklilik hakkı düzenlemesinde de adları yok. Yine sosyal güvenlik destek primi muafiyeti de rütbeli ordu vazife malulleri ile polis vazife malullerine yok. Bunun yanı sıra harp ve vazife malullerine verilen yüzde 25 maaş zammından, maalesef rütbeli ordu vazife malulleri ile polis vazife malulleri yararlanamıyor. Bu ayrımcı uygulamaların izahı mümkün değildir. Vazife malulleri, vatan için ülkenin dört bir yanında yaralanmış personellerdir.

Fakat bir gazilik unvanı dahi çok görülüyor. Tatbikatta kolu kopmuş, belden aşağısı yok, gözünü kaybetmiş, felç olmuş subay, astsubayların gazilik kimliği bile yok. Tazminatlar verilmiyor. Bunları konuşuyor olmak bile bizi utandırıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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