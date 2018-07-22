THY - Konya
0553 313 94 23

Görenlerin ağzı açık kaldı!

Almanya'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye'de üstü açık lüks otomobilini resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi.Şimşek'in arabasını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:31
Görenlerin ağzı açık kaldı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye'de, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi.

Şimşek, Almanya'da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi, beğeni aldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 12:31
  1. Araç giydirme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından nasıl geçtin?
    1. Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından..
    2. 3 iş adamının gasp ettikleri para..
    3. Didier Drogba önerdi! Galatasaray..
    4. THY'den önemli uyarı: Doğrudan silin!
    5. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar birlikte..
    6. İsmi Beşikaş ile anılan Andy Najar,..
    7. Yılanlar istila etti! Evlere..
    8. 'Erdoğan Makedonya’da aday olsa kazanır'
    9. İstanbullular bu haberi okumadan evden..
    10. Kuyuya düşen köpeği mahalleli kurtardı
    11. Minik Leyla cinayeti hakkında kan..
    12. Duvar inşaatında tarihi küpler ve..
    13. Şırnak'ta çocukların yüzü gülüyor:..
    14. Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    15. Görenlerin ağzı açık kaldı!
    16. Bu gurur Türkiye’nin
    17. Çocukluk hayaliydi, 60 yaşında..
    18. Başkan Erdoğan'dan Hatay kutlaması!
    19. Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
    20. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!