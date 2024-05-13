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Yerel Görenleri şaşırttı! Çankırı’da mayıs ayında kar yağışı
Yerel

Görenleri şaşırttı! Çankırı’da mayıs ayında kar yağışı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 21:42:00 -
Görenleri şaşırttı! Çankırı’da mayıs ayında kar yağışı

Çankırı’da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Çankırı’da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Çankırı’nın Eldivan, Kurşunlu, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı ara ara yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, vatandaşlar mayıs ayında beyaz örtüye bürünen alanları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

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