THY - Konya
0553 313 94 23

Görenleri hayrete düşüren ev hakkında karar verildi!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir iş merkezlerinin olduğu 14 katlı plazanın çatı katına inşa edilen iki katlı villa benzeri ev görenleri hayrete düşürdü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan yapının 2016 yılı öncesinde yapıldığı öğrenildi. Sur Belediyesi Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi'nin başvurusu üzerine kaçak yapıyı yıkma kararı aldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:16
Görenleri hayrete düşüren ev hakkında karar verildi!

Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi üzerindeki 14 katlı plazanın çatısındaki eve görenler şaşkınlığını gizleyemezken, binanın fotoğrafı sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, bi̇na Diyarbakır'ın tanınmış işadamlarından Diyarbakır Spor Eski̇ Başkanı Abdurahman Yakut’a ai̇t.

Plaza binasının görüntüsüyle de uyumsuz olan müstakil eve benzeye yapı için Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu harekete geçti.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Geçen mayıs ayında konuyla ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Sur Belediyesi ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nu haberdar edip, gereğinin yapılmasını isteyen Mimarlar Odası, 27 Temmuz'da ilgili belediyeden yanıt aldı.

MÜHÜRLEME YAPILDI

İmar barışıyla birlikte tartışma konusu haline gelen imara aykırı yapı için Sur Belediyesi Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu'na söz konusu yapıyla ilgili yıkım ve para cezası kararı çıkardığını söyledi. Yapının durumuna ilişkin "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince Belediyemizce yıkım kararı ve para cezası uygulanmış olup gerekli işlemler devam etmektedir." denildi.

Sur Belediyesi yaptığı açıklamada iki katli yapıyla ilgili prosedürün sürdüğünü ve mühürleme işleminin yapıldığı bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 16:16
  1. Kars
  2. Diyarbakır
  3. sur belediyesi
  4. kaçak yapı
  5. plaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl müdahale edilmeli?
    1. Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl..
    2. Kayseri KYK ve özel yurtları telefon..
    3. Danıştay sanığı yurtdışına kaçarken..
    4. İran'dan ABD'ye karşı hamle! Irak'a..
    5. Gaziantep KYK ve özel yurtları telefon..
    6. Kireçlenmeden muzdaripseniz...
    7. Osmanlıspor'dan Afyonspor'a! 1 senelik..
    8. Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maç..
    9. 1 Nisan'dan beri test ediliyordu!..
    10. KYK Ankara yurtları
    11. Kırgızistanın Bağımsızlık Yıldönümü..
    12. İngiliz Bakan, Tahran'a giderken..
    13. Birçok derde deva! Fiyatı ise dudak..
    14. Denizli KYK ve özel yurtlar 2018
    15. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    16. Bursa devlet yurtları Bursa özel yurt..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den..
    18. Şehit Ömer Halisdemir'in adı sınırları..
    19. Burs veren vakıflar 2018
    20. Göçmenlerin arasında Yunanistan'a..
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...