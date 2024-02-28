Görenler şoke oldu! Kedi markette doğum yaptı

Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’nde bir marketin reyonunda kedi doğum yaptı. Sabah marketi açmak için gelen personel, kedi seslerini duyunca reyonun arka tarafına baktı.

Kedi reyonda doğum yaptı

En alt reyonda bir kedinin doğum yaptığını gören personel durumu Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. Markete alışverişe gelen müşteriler ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Çorap reyonuna giren kedi 4 yavrusunun sağ salim doğduğu, bir yavrunun ise telef olduğu öğrenildi. Kedilerin alınması için belediyeden ekip beklendiği öğrenildi.