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Gıda Görenler şaşkına dönüyor! Yürüyüş yaparken karşısında çıktı
Gıda

Görenler şaşkına dönüyor! Yürüyüş yaparken karşısında çıktı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde 8,885 kilogramlık mantar bulan Beycan Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 11:32:00 - 2022-10-26 11:34:39

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde 8,885 kilogramlık mantar bulan Beycan Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.

Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı. Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında. Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında buldum. Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” dedi.

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