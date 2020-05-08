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Aktüel

Görenler şaşkına döndü! Lapa lapa yağdı

Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda öğlen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:38:00 - 2020-05-08 21:39:59
Görenler şaşkına döndü! Lapa lapa yağdı

Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda öğlen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beraber Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.

Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile yaylaya çıkan yol ulaşıma kapandı.

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