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Yaşam Görenle şaşırıyor! Bakın kargayı nasıl besledi
Yaşam

Görenle şaşırıyor! Bakın kargayı nasıl besledi

Yeniakit Publisher
2023-08-09 18:05:00 -
Görenle şaşırıyor! Bakın kargayı nasıl besledi

Silivri’de bir vatandaş dükkanına gelen kargayı, elleriyle besledi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/gorenle-sasiriyor-bakin-kargayi-nasil-besledi-58575

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