Görenle şaşırıyor! Bakın kargayı nasıl besledi
Silivri’de bir vatandaş dükkanına gelen kargayı, elleriyle besledi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/gorenle-sasiriyor-bakin-kargayi-nasil-besledi-58575
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Silivri’de bir vatandaş dükkanına gelen kargayı, elleriyle besledi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/gorenle-sasiriyor-bakin-kargayi-nasil-besledi-58575
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