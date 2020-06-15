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Yerel

Gören 'Polis çağırın' diye bağırdı! Vatandaşların gözü önünde büyük rezalet

Muğla'da bir adamın kadına araç içerisinde şiddet uyguladığı anlar kameraya yansıdı. Olaya şahit olan vatandaşalar adama tepki göstererek 'Polis çağırın' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:09:00 -

Muğla'da bir erkek arabanın içindeki kadına şiddet uyguladı. Çevredekilerin cep telefonu ile kayıt altına aldığı görüntülerde bir adamın arabanın içinde bir kadına şiddet uyguladığı görüldü.

Arabanın içindeki kadına defalarca vuran şahsı çevredeki bir vatandaş engellemeye çalıştı.

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