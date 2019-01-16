Gören gözlerine inanamadı! Gökten örümcek yağdı

14 yaşındaki Joao Pedro Martinelli Fonseca, büyükbabasının çiftliğine giderken gökyüzündeki siyah noktaları görünce şaşkına döndü ve o anları kayıt altına aldı.

Gerçek daha sonra anlaşıldı

İngiliz gazete Mirror'ın haberine göre internette oldukça konuşulan görüntülerde örümcekler gökten düşüyor gibi görünüyordu ancak gerçek daha sonra anlaşıldı.

Uzmanlar örümceklerin devasa boyuttaki bir ağa tutunduklarını belirtti. Olağanüstü olayın, sıcak ve nemli havadan kaynaklandığı ifade edildi.

Konuya açıklık getiren uzmanlar ayrıca örümceklerin böcek avlama taktiği olarak paraşütten atlar gibi yere süzüldüklerini belirtti. Bu durumun örümcek yağmuruyla karıştırılabileceğini ekledi.