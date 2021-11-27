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Yaşam Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!
Yaşam

Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!

Yaban hayatına meraklı İngiliz Ewan Wilson kız arkadaşı ile seyahat ederken bir yılan gördü. Merakına yenik düşüp gördüğü yılanı eline alan adam aynı yılan tarafından ısırıldı. Yılanın zehirsiz bir tür olması Wilson'u ölmekten kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:00:00 -
Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!

Yaban hayatı meraklısı İngiliz Ewan Wilson, kız arkadaşı Serenity ile birlikte arabayla İspanya’nın doğusunda kırsal Diseminado Cabo Gata bölgesinde ilerlerken yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yılan gördü. Arabayı durduran Wilson, kafasına takılı kamerayla yılanı filme alırken hayvan aniden hamle yaparak adamı parmaklarından ısırdı.

Yılan zehir değilmiş

Neyse ki merdiven yılanı cinsi bu sürüngenler zehirli değil. Elindeki kanlara rağmen yılanı tutmaya devam eden Wilson, “Yılın bu zamanında yılan gördüğümüz için çok şanslıyız. Kışa bu kadar yaklaşmışken yılan göreceğimizi hiç tahmin etmiyordum. Tabiat sürprizlerle dolu” dedi. Çift, bir süre kayıt yaptıktan sonra yılanı yol kenarına bıraktı. Avrupa’nın batısında yaşayan bu yılanların boyu 160 santimetreyi buluyor.

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