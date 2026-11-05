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Ekonomi Gördes’te ayvanın kilosuna zam geldi
Ekonomi

Gördes’te ayvanın kilosuna zam geldi

Yeniakit Publisher
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Gördes’te ayvanın kilosuna zam geldi

Manisa’nın Gördes ilçesinde sonbahar hasadıyla toplanan ayvalar, tezgâhlardaki yerini aldı. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle tüketicilerden yoğun ilgi gören Gördes ayvası, kilogramı 50 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Ayva satışları üreticinin yanı sıra pazarcı ve manav esnafının da yüzünü güldürüyor.

Gördes’in bereketli topraklarında yetiştirilen ayvalar, üreticiler tarafından özenle toplanarak ilçe pazarındaki tezgahlara getirildi. Sarı rengi, kendine özgü kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken ayvalar, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşlardan ilgi görüyor.

 

Reçellik ve kompostoluk ayvalar tercih ediliyor

Geleneksel reçel, komposto ve fırın tatlılarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan ayva, ilçe dışından gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yerel üreticiler, bu yıl ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtirken, ayvanın boyutuna ve kalitesine göre kilosunun 50 ila 100 TL arasında değiştiğini ifade etti.

Ayvaların tezgahlarda yerini almasıyla Gördes pazarında sonbahar renkleri hâkim olurken, üreticiler sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

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