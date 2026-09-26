Gördes'te 38,5 kilometrelik içme suyu isale hattının 15,5 kilometresi tamamlandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde yıllardır yaşanan içme suyu sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilen 120 milyon TL'lik projede 38,5 kilometrelik isale hattının 15,5 kilometresi tamamlandı. 1.500 tonluk yeni su deposunun yapımı ise sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü yatırım, İller Bankası kredisiyle finanse ediliyor.

Proje kapsamında suyun Sindel mevkiinden ilçeye getirilmesi planlanıyor; hedef, Gördes'in içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve ilçeye daha güvenli, kesintisiz su ulaştırılması.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. "Gördes ilçemizin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve yıllardır yaşanan su sorunlarını kökten çözmek için 120 milyon TL'lik yatırımımızda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Dutlulu, projenin özellikle elektrik kesintilerinden kaynaklanan su aksamalarının önüne geçeceğini ifade ederek, "Sindel mevkiinden gelecek olan bu hat sayesinde, bölgedeki elektrik kesintilerine bağlı su aksamalarının önüne geçecek, vatandaşlarımızı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacağız" diye konuştu.

Ali Kılıç ve Orhan Gökdemir çalışmaları yerinde inceledi

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Gördes'te devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Kılıç, 38,5 kilometrelik isale hattının yaklaşık 15,5 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

"İlçemizin içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanması adına önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Projenin tamamlanmasıyla özellikle kesintisiz içme suyu sağlanması noktasında önemli bir kazanım elde edeceğiz" dedi.

Mahalle sakini Bektaş kesintilerde dağdan su getirdiklerini anlattı

Mahalle sakini Cafer Tayyar Bektaş, yaşanan su kesintileri nedeniyle zaman zaman dağdan su getirmek zorunda kaldıklarını anlattı. Projenin tamamlanmasıyla su sorunlarının sona ermesini beklediklerini dile getirdi.

Divan Mahallesi Muhtarı Ünal Altuntaş ise mahallede yaklaşık 40 yıldır su sorunu yaşandığını söyledi. Muhtar, sıkıntının özellikle elektrik kesintilerinde arttığını aktardı. Sindel mevkiinden getirilecek suyun mahalle için büyük önem taşıdığını ifade eden Altuntaş, projede emeği geçenlere teşekkür etti.