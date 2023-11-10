Gör Ekrem gör hizmet böyle olur! İstanbul'un o ilçesinde ücretsiz ring seferleri başlatıldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu partisinin kendisini aşan meseleleriyle ilgilenmekten İstanbul'u bir kenarda bırakırken, Sultangazi Belediyesi'nden örnek bir hizmet haberi geldi.

Belediye, Cumhuriyet Mahallesi, 50. Yıl Mahallesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi Belediyesi ve Kaymakamlık önüne hafta içi her gün ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı.

7 ayrı güzergahtan hareket edecek otobüsler, sabah 09.00’dan akşam 16.00’a saat başı yolcu taşıyacak.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yeni hizmeti şöyle duyurdu:

İlçe sakinlerimizin daha güzel şartlarda yaşaması için sosyal yaşamı kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz ücretsiz ring seferlerimizle 7 ayrı güzergahtan saat başı kalkacak olan otobüslerimiz, komşularımızı hastane, belediye hizmet binaları gibi sık gidilen yerlere taşıyor. Komşularımıza hayırlı olsun.

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