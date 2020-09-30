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Teknoloji Google'dan yeni karar: Yüzde 30 pay alınacak
Teknoloji

Google'dan yeni karar: Yüzde 30 pay alınacak

Google, Google Play üzerinden satılan uygulamalarla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Yapılan açıklamada, tüm uygulamaların satış gelirlerinden yüzde 30 pay alınacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:22:00 -
Google'dan yeni karar: Yüzde 30 pay alınacak

ABD merkezli teknoloji devi Google, Google Play üzerinden satılan uygulamalara ilişkin yeni bir karar aldı. Google LLC tarafından yapılan açıklamada, Google Play üzerinden satılan tüm uygulamaların satış gelirlerinden yüzde 30 pay alınacağı belirtildi.

Google LLC Ürün Yönetimi Birimi Başkan Yardımcısı Sameer Samat, politikaların tüm uygulama geliştiricilerine adil bir biçimde uygulanabilir olmasını önemsediklerini söyledi.

Ancak şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yüzde 30'luk payın herkesten alınmayacağı, sadece uygulama geliştiricilerinden alınacağı aktarıldı.

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