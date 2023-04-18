Google'dan uyarı! Acilen güncelleyin

Google, geçtiğimiz günlerde Chrome kullanıcılarının güvenliğini riske atacak önemli bir hata buldu. Google, bilgisayar korsanlarının söz konusu hatayı kullanarak internet kullanıcılarının tarayıcılarını hacklediklerini tespit edince alarm verdi. Yapılan ikazlara göre; güncelleme yapılmadığı sürece Chrome’un eski sürümüne sahip tüm cihazlar tehlike altında...

Peki güncelleme nasıl yapılır?

Tarayıcınızı açın. Menü çubuğundaki üç noktaya tıklayın ve "Yardım" seçeneğini seçtkten sonra “Chrome Hakkında”yı açın. Tarayıcı, 112.0.5615.121’den eskiyse (yani daha küçük bir sayı), en kısa sürede güncellemenin yapılması gerekiyor. Güncelleme seçeneği de yine aynı sayfada bulunuyor ve hatta tarayıcı otomatik olarak güncelleme işlemini yapabiliyor.