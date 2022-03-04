Google’dan Rusya’ya bir yaptırım daha! Google reklamlarını...
Google, Rusya'daki tüm reklam satışlarını durdurdu.
Şirket yaptığı açıklamada, "Olağanüstü koşullar ışığında, Rusya'da Google reklamlarını duraklatıyoruz. Durum hızla gelişiyor ve uygun olduğunda güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.
Google daha önce Rus devleti tarafından finanse edilen medyanın teknolojisi aracılığıyla reklam alıp satmasını yasaklamıştı.
Ayrıca, protesto veya savaş karşıtı reklamlar dışında, savaştan yararlanmaya çalışan pazarlamayı yasaklayan hassas olaylar politikasına başvurmuştu.
Rusya'nın iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor pazartesi günü Google'a Rus kuvvetleri ve Ukraynalı siviller tarafından verilen kayıplar hakkında yanlış bilgiler içeren reklamları göstermeyi bırakmasını emretti.
Kaynak: The Verge, Reuters