Google'dan hayati hata! Yapay zekanın verdiği sağlık tavsiyeleri ölüm saçıyor!

Guardian gazetesinin, bazı bilgilerin yanıltıcı olduğunu ortaya koyan incelemesinin ardından Google’ın sağlıkla ilgili sorulara verilen bazı AI Overviews yanıtlarını kaldırdığı bildirildi.

AI Overviews, arama sonuçlarının en üstünde yer alan ve belirli bir konu ya da soruya yanıt olarak yapay zeka tarafından oluşturulan bilgi özetleridir.

Guardian’ın yaptığı inceleme, bu özetlerin bazılarının hatalı sağlık bilgileri içerdiğini ve kullanıcıları yanlış yönlendirme ya da zarar görme riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini ortaya koydu.

Gazete, “karaciğer kan tahlillerinde normal aralık nedir?” ve “karaciğer fonksiyon testlerinde normal aralık nedir?” gibi sorulara verilen yanıtların bağlamdan kopuk, sayısal verilerle dolu olduğunu; ayrıca bu değerlerin uyruk, cinsiyet, etnik köken ve yaş gibi faktörlere göre değişebileceği gerçeğini göz ardı ettiğini tespit etti.

{relation id:1976142 slug:'bursa-sehir-hastanesinde-skandal-goruntu-videoyu-izleyenler-saglik-bakanligina-sikayet-ediyor'}