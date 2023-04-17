  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'da beklenmedik petrol ihracatı sonucu şaşırttı:1 milyar dolar arttı! Fiziki hacmi kaç seviyesinde?

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay raydan çıktı

BAE devinden dikkat çeken karar: Büyük adım başladık! Brezilya devlet başkanları ile anlaşma yapıldı

Japon otomobil üreticisi Toyota ile Exxon Mobil yeni yol haritasını açıkladı: Piyasa sallanacak, milyonlarca satıldı!

Meral Akşener’e zehir zemberek sözler: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?

Dünya devi Airbus kararını duyurdu! Flaş gelişme: Çin'de hidrojen yakıt için merkez: Geleceğin yakıtını üretecek

Bakan Bekir Bozdağ duyurdu: Sayı 22 bin 120'ye çıkarıldı

Mustafa Varank, Gemlik'e Togg çalışanıyla karşılaştı: İtalyan değil Gemlikliymiş

Türkiye'den 694 milyon tonluk dev keşif! Çin ve ABD bunun peşinde

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda
Teknoloji Google’dan Chrome için güvenlik güncellemesi
Teknoloji

Google’dan Chrome için güvenlik güncellemesi

Yeniakit Publisher
2023-04-17 03:42:00 -
Google’dan Chrome için güvenlik güncellemesi

Yeni Google Chrome güncellemesi iki kritik güvenlik açığını giderdi.

Google kısa süre önce Chrome için acil durum güvenlik güncellemesi yayınladı. Yazılım devi, Android ve web sürümünü etkileyen güvenlik açığına karşı kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede güncellemeyi yüklemeye çağırdı.

Google Chrome güncellemesi ile iki güvenlik açığı giderildi

Google tarafından paylaşılan bilgiye göre son Chrome güncellemesi, aktif olarak kullanılan bir güvenlik sorununu gideriyor. CVE-2023-2033 olarak tanımlanan bu açık, üçüncü taraf araştırmacıların keşfi sonrasında giderildi.

Yeni güvenlik güncellemesinde bir diğer açık daha giderildi. Fakat Google, ikinci güvenlik sorununun detaylarını paylaşmadı. Son paketler Chrome masaüstünde 112.0.5615.121 ve Android’de ise 112.0.5615.100 veya 112.0.5615.101 sürümüyle dağıtıma çıktı.

Masaüstü Chrome kullanıcıları Menü > Yardım > Chrome Hakkında’yı seçerek veya adres çubuğuna chrome://settings/help yazarak tarayıcılarını güncelleyebilir. Öte yandan Android kullanıcıları ise Google Play’e giderek uygulamanın son sürümünü kurabilir.

Chrome 112 sürümü, Nisan ayının başında piyasaya sürüldü ve 16 güvenlik sorununu giderdi. Google ayrıca batarya ömrünü artıran birtakım değişiklikler uyguladı. Ancak acil durum güncellemeleri, yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak için oldukça önemli.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz günlerde Google Tehdit Analiz Grubu (TAG) Android, iOS ve Chrome gibi platformlarda zero-day ve güvenlik açıklarından yararlanan casus yazılımlar tespit etti. Güvenlik Mühendisi Clement Lecigne, iki casus saldırısının detaylarını ortaya koydu.

 

Kaynak: Shift Delete

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23