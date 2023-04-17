Google’dan Chrome için güvenlik güncellemesi

Google kısa süre önce Chrome için acil durum güvenlik güncellemesi yayınladı. Yazılım devi, Android ve web sürümünü etkileyen güvenlik açığına karşı kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede güncellemeyi yüklemeye çağırdı.

Google Chrome güncellemesi ile iki güvenlik açığı giderildi

Google tarafından paylaşılan bilgiye göre son Chrome güncellemesi, aktif olarak kullanılan bir güvenlik sorununu gideriyor. CVE-2023-2033 olarak tanımlanan bu açık, üçüncü taraf araştırmacıların keşfi sonrasında giderildi.

Yeni güvenlik güncellemesinde bir diğer açık daha giderildi. Fakat Google, ikinci güvenlik sorununun detaylarını paylaşmadı. Son paketler Chrome masaüstünde 112.0.5615.121 ve Android’de ise 112.0.5615.100 veya 112.0.5615.101 sürümüyle dağıtıma çıktı.

Masaüstü Chrome kullanıcıları Menü > Yardım > Chrome Hakkında’yı seçerek veya adres çubuğuna chrome://settings/help yazarak tarayıcılarını güncelleyebilir. Öte yandan Android kullanıcıları ise Google Play’e giderek uygulamanın son sürümünü kurabilir.

Chrome 112 sürümü, Nisan ayının başında piyasaya sürüldü ve 16 güvenlik sorununu giderdi. Google ayrıca batarya ömrünü artıran birtakım değişiklikler uyguladı. Ancak acil durum güncellemeleri, yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak için oldukça önemli.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz günlerde Google Tehdit Analiz Grubu (TAG) Android, iOS ve Chrome gibi platformlarda zero-day ve güvenlik açıklarından yararlanan casus yazılımlar tespit etti. Güvenlik Mühendisi Clement Lecigne, iki casus saldırısının detaylarını ortaya koydu.

Kaynak: Shift Delete