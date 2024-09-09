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Gündem Google'dan CHP'ye kötü haber! Avrupa'nın en iyisi seçildi
Gündem

Google'dan CHP'ye kötü haber! Avrupa'nın en iyisi seçildi

Yeniakit Publisher
2024-09-09 16:50:00 -
Google'dan CHP'ye kötü haber! Avrupa'nın en iyisi seçildi

CHP ve trollerinin yapımına karşı çıktığı İstanbul Havalimanı, Google kullanıcıları tarafından Avrupa'nın en iyisi seçildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, Google kullanıcılarının yorumları üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa havalimanları arasında Google kullanıcılarının yaptığı yorumlar üzerinden yapılan araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Havalimanı 100 binden fazla Google yorumuna göre 4,4 puanla ilk sırada yer aldı.

Beğeni sırasına göre İstanbul Havalimanı'nı Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları takip etti.

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