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Seçim 2019 Sayfası

Google'dan Apple'a dev transfer

Kaliforniya merkezli İnternet devi Google’ın yapay zeka uzmanı Apple’a transfer oldu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:48
Google'dan Apple'a dev transfer

Google LLC’nin yapay zeka uzmanı Ian Goodfellow, ABD merkezli teknoloji devi Apple’a transfer oldu.

Goodfellow Apple'ın FaceID ve Siri uygulamaları için yapay zeka özellikleri üzerinde çalışan Özel Projeler Grubu’nda Makine Öğrenimi (Machine Learning in the Special Projects Group) görevini üstlenmek üzere Apple’a katıldı.

CNBC’de yer alan haberde, LinkedIn profilinde işverenini Apple olarak değiştiren Goodfellow’un Google’ın yapay zeka uzmanı olarak tanındığı belirtilirken, Goodfellow yapay zeka teknolojisinin üretken çekişmeli ağlar olarak da bilinen ve ilginç ve yaratıcı videolar, ses kayıtları ve metinler oluşturmayı kapsayan yaklaşımına ilişkin çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:48
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