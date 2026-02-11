Google'dan 100 yıllık tahvil satışı! Yapay zekaya para dayanmıyor

Google’ın ana şirketi Alphabet, teknoloji dünyasında uzun süredir görülmeyen ölçekte bir borçlanma planını devreye alıyor. Şirket, 1990’ların sonundaki dot-com balonundan bu yana bir teknoloji şirketi tarafından ilk kez 100 yıl vadeli tahvil satışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

STERLİN CİNSİNDEN 100 YIL VADELİ İHRAÇ

Konuya yakın kaynaklara göre Alphabet, sterlin cinsinden 100 yıl vadeli tahvilin yanı sıra aynı para biriminde dört farklı dilimde daha tahvil satışı yapacak. Bu işlem, Alphabet’in ilk sterlin tahvil ihracı olma özelliğini de taşıyor.

Şirket, pazartesi günü ABD’de yedi dilimden oluşan 20 milyar dolarlık teminatsız kıdemli tahvil satışı gerçekleştirmişti.

EN SON 1997’DE MOTOROLA YAPMIŞTI

Bu denli uzun vadeli bir borçlanmaya teknoloji sektöründe en son Motorola 1997 yılında başvurmuştu. 100 yıllık tahviller genellikle devletler, üniversiteler ve büyük kamu kurumları tarafından tercih edilirken; şirketler için bu enstrüman, iş modelinin geçerliliğini yitirmesi ve teknolojik eskime riski nedeniyle son derece istisnai kabul ediliyor.

YAPAY ZEKÂ YARIŞI FİNANSMANI ZORLUYOR

Buna rağmen, yapay zekâ alanındaki küresel rekabet teknoloji devlerini agresif finansman arayışlarına yöneltmiş durumda. Alphabet’in bu adımı da doğrudan AI yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

KBRA Avrupa makro stratejisti Gordon Kerr, 100 yıllık tahvillerin başlıca alıcılarının sigorta şirketleri ve emeklilik fonları olacağını belirtiyor. Kerr’e göre, bu tahvilleri yapılandıran yatırımcıların büyük bölümü geri ödeme gününü görmeyecek.

STERLİN PİYASASI UZUN VADELİ FONLAMA İÇİN CAZİP

Özellikle İngiltere merkezli emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinden gelen güçlü talep, sterlin piyasasını uzun vadeli fonlama arayan şirketler için cazip bir merkez hâline getirdi. Alphabet’in sterlin tercihi de bu talep yapısıyla örtüşüyor.

DAHA ÖNCE DE REKOR TALEP TOPLAMIŞTI

Alphabet, ABD tahvil piyasasına en son kasım ayında girmiş ve 17,5 milyar dolarlık borçlanmaya karşılık yaklaşık 90 milyar dolarlık talep toplamıştı. O işlemde satılan 50 yıl vadeli tahvil, ABD doları cinsinden teknoloji şirketleri arasında şimdiye kadar ihraç edilen en uzun vadeli kurumsal tahvil olmuştu.

185 MİLYAR DOLARLIK DEV HARCAMA PLANI

Bu yeni borçlanma, Alphabet’in kısa süre önce açıkladığı ve 185 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtilen yıllık sermaye harcaması hedefinin hemen ardından geldi. Bu rakam, şirketin geçen yılki harcamalarının yaklaşık iki katına denk geliyor ve ağırlıklı olarak yapay zekâ altyapısına yönlendirilecek.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE BORÇLANMA PATLAMASI

Diğer büyük teknoloji şirketleri de benzer biçimde agresif harcama planları açıklıyor. Morgan Stanley’e göre “hiper ölçekleyici” olarak tanımlanan dev bulut bilişim şirketlerinin toplam borçlanması 2025’te 165 milyar dolardan 2026’da 400 milyar dolara çıkabilir.

Amazon, Meta, Microsoft ve Oracle’ın da aralarında bulunduğu beş büyük hiper ölçekleyici, geçen yıl ABD’de toplam 121 milyar dolarlık şirket tahvili ihraç etti.

DOT-COM’DAN AI ÇAĞINA

Alphabet’in 100 yıllık tahvil hamlesi, dot-com döneminden yapay zekâ çağına uzanan finansal dönüşümün en çarpıcı göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre bu adım, teknoloji şirketlerinin uzun vadeli ve kalıcı finansman arayışında ne kadar ileri gidebileceğini de net biçimde ortaya koyuyor.

Haber Kaynağı: Bloomberg