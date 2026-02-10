Televizyonunuza sadece o mu çıkıyor? Sözcü’den Erman Toroğlu sahtekârlığı

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü Gazetesi’nin Erman Toroğlu hakkındaki yalan haberi de masaya yatırıldı.

Bilindiği üzere Sözcü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında bir görüşme olduğunu iddia eden Erman Toroğlu’nun bu söylemlerine hiç değinmemiş, Toroğlu’nun sadece “Sözcü TV’ye çıktığı için ceza aldığını” ileri sürmüştü.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi: “Sözcü TV'ye çıktı, yurt dışı yasağı aldı... Yalancılar, vicdansızlar, sahtekarlar! Sözcü TV'ye bir tek Erman Toroğlu mu çıkıyor? Onlarca adamı çıkarıyorsunuz, hangisine yurt dışı yasağı verildi? Sanki Sözcü TV'ye çıkmak yurt dışı yasağı verilmesinin sebebiymiş gibi algı yapıyorlar.”

Ardından Karahasanoğlu, Toroğlu’nun söylemlerine de tepki göstererek, futbol takımlarının on milyonlarca taraftarı olduğunu vurguladı ve ekran önündeki söylemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Karahasanoğlu, medya sektöründe yalan söylemenin, “gazetecilerin masasındaki bir gerçek” olduğunu hatırlattı.