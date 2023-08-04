Google’daki istenmeyen görüntüler kaldırılabilecek

Google, müstehcen resimlerle ilgili politikalarında önemli güncellemeler yapmıştır.

Kullanıcılar artık aramalarda istemedikleri, kendi rızaları dışında ve müstehcen nitelikte olan görüntüleri kaldırabileceklerdir.

Bu güncelleme, bir kişinin kendi oluşturduğu müstehcen içerikleri bir web sitesine yüklediği ve artık bu içeriğin Google aramalarda görünmesini istemediği durumlarda bile, içeriğin kaldırılmasını talep edebileceği anlamına gelir.

Google, talep gönderme sürecini daha basit hale getirerek kullanıcıların müstehcen içerikleri kolayca kaldırmalarını sağlamıştır.

Ancak, bu politika şu anda ticari amaçla kullanılan görseller için geçerli değildir, sadece kişisel içeriklerle ilgilidir.

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Politika ayrıca, kişisel bilgiler içeren web siteleri için de uygulanacaktır.

Google ayrıca, kullanıcıların iletişim bilgilerini içeren arama sonuçlarını yönetmelerine yardımcı olacak yeni bir kontrol paneli sunacaktır. Bu sayede kullanıcılar, istedikleri sonuçları hızlı bir şekilde Google'dan kaldırabileceklerdir. Ayrıca, aramalarda bir kullanıcının bilgilerini içeren yeni sonuçlar ortaya çıktığında, kullanıcılara bildirim gönderilecektir.

Güvenli Arama için de yeni bir bulanıklaştırma ayarı sunulacak ve Güvenli Arama filtresi kapalı olan kullanıcılar için Google aramada varsayılan olarak uygulanacaktır.

Google, bu güncellemeyi ilk olarak Şubat ayında duyurmuş ve Ağustos ayında küresel olarak kullanıma sunmuştur. Bu sayede kullanıcılar, kişisel mahremiyetlerini daha iyi koruyabileceklerdir.

(İLKHA)