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Google'da bir özellik daha! Aramalara yorum özelliği geldi

Hemen her gün kullanmadan yapamadığımız Google'ın arama sonuçlarına sessiz sedasız yeni bir özellik eklendi. Kullanıcılar, artık arama sonuçlarına kendi yorumlarını ekleyebiliyor.

20 Kasım 2018 Salı 01:07
Google'da bir özellik daha! Aramalara yorum özelliği geldi

Google kullanıcıları, yapılan aramalarda çıkan tüm sonuçlara yorum yapabilecek. Halihazırda mekanlar için aktif olan yorum özelliğine benzeyen bu yenilik, sınırlarını genişeterek tüm aramalar için geçerli hale gelecek ancak şimdilik gerçekleşen maçların sonuçlarına dair aramalarla sınırlı durumda.

Yorumların yayınlanması konusunda ise Google bir tür filtre kullanacak ve en iyi yorumların gösterildiği bir sistem oluşturacak. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar yaptıkları arama için tüm sonuçlara dair yorumlar görerek Google'ı bir tür forum olarak da kullanmış olacak diyebiliriz.

Oldukça akıllıca bir özellik olan bu yeni yorum özelliği eksiksiz olarak, en geniş kapsamıyla ne zaman kullanıma sunulacak belirsiz ancak Google'ın gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra özelliği hemen uygulamaya koyması bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 01:07
  1. Google
  2. en iyi yorumların gösterildiği sistem
  3. yorum özelliği

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