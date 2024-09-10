Google'da analiz yapıldı! İstanbul Havalimanı en iyisi seçildi!

Avrupa’nın en iyi ve en kötü beş havalimanı, Google İnceleme puanlarını analiz eden bir çalışmayla duyuruldu. Google incelemelerine dayanan çalışma, Avrupa’nın en iyi ve en kötü havalimanlarını sıraladı. Holidu anketine göre, Google Haritalardan ortalama puan ve yolcu sayısına göre Avrupa’daki en işlek 100 havalimanı için yapılan incelemede ‘en iyi havalimanı’ İGA seçildi. 4,4 yıldız ve 101 bin 956 değerlendirmeye göre, İstanbul Havalimanı üst üste ikinci yıl Avrupa’nın en iyi havalimanları listesinin en üstüne yükseldi. Girit’teki Kandiye Havaalanı ise 21 binden fazla incelemeye dayanan 2.6 Google derecelendirmesi ile Avrupa’nın en kötü havalimanı seçildi.

“İGA’yı Avrupa’nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz”

İGA CEO’su Selahattin Bilgen, “Google yorumlarında da görüldüğü gibi bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İGA’yı Avrupa’nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı kovalamaya kararlıyız” dedi.

Bir Google yorumcusu ise İGA hakkında, “Havaalanı muazzam, son derece temiz ve bakımlı” ifadelerini kullandı.