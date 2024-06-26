Google sevilen uygulamayı kapatıyor! Mesajı yayımladı: fişini çekiyor, kullanıcılar hayal kırıklığına uğradı

Google sevilen bir uygulamasının daha fişini çekiyor. Şirket sahip olduğu ekosistemi geliştirirken bir yandan da fazla kullanılmayan uygulamalarını bir bir yok ediyor. Bu kez sırada bir dönem sıkça kullanılan PDF okuyucu “Stack” var. İşte Stack uygulamasının kaldırılma nedenleri ve dahası…

Google Stack Eylül ayı itibariyle kapanıyor!

Google tarafından Area120 olarak adlandırılan bir yazılım geliştirme ve kuluçka merkezi ekibi bulunmaktaydı. Son kullanıcıya yönelik olan bu uygulama sayesinde yazıları, makbuzları, ödevleri vb. belgeleri tarayıp düzenleme işlemleri yapabiliyorsunuz. Uygulamanın bilinen adı Stack ama asıl adı “Stack: PDF Scanner by Google Area 120”.

Google, Google Drive uygulamasına yapmış olduğu yatırımlar ile birlikte Stack uygulamasının birçok özelliğini Drive’a aktarmış oldu. Bununla birlikte kullanıcılar da Drive uygulamasını aktif olarak kullanmaya başladı. Kasım ayında Drive’a eklenen “Tarama” özelliği Stack uygulaması ile neredeyse birebir olarak çalışıyordu.

Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar cihazlarında fazladan uygulama bulundurmamış oldu ve büyük oranda depolama alanında tasarruf sağladı. Böylece Stack uygulamasının da popülerliği günden güne azaldı. Tabi tüm bunlara bir de Google’ın Area120’i kuluçka merkezini kapatmış olmasını eklediğimizde artık Stack için yolun sonu diyebiliriz.

Peki Stack’te olan dosyalar Drive’a nasıl aktarılır?

Google, Stack kullanıcılarına “Hesap > Ayarlar” bölümünde bulunan “Tüm belgeleri Drive’a aktar” aracını kullanmalarını öneriyor. Bu araç, tüm saklanan belgeleri Drive’daki “Yığın” adlı yeşil klasöre taşıyor. Ayrıca, bireysel belgeleri sistemin Paylaşım sayfasından da aktarabilirsiniz.

Peki siz Stack uygulamasının Eylül ayı itibariyle kullanıma kapatılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olabilir, sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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