Google resmen kapatıyor! Bir dönem sona erdi

Google, Google Play Music'i kapatma kararı aldı. Şirket, Ekim ayından itibaren bu servisini tamamen kapatacak. Kullanıcılar Play Music'de bulunan kütüphanelerini Youtube Music'e aktarabilecek.

Google Play Music kullanıcılarına aktarım ile ilgili talimatların bulunduğu e-posta'nın gönderileceği duyuruldu. Google Play Music'de yer alan tüm verilerinizi YouTube Music'e aktarmak 3 adımda kolayca gerçekleştirebileceksiniz.

Uygulama, her yerde aynı anda kapatılmayacak. Kademeli olarak kapatılması beklenen Google Play Music, önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet vermeyi kesecek, sonrasında aynı uygulama diğer ülkelere de uygulanacak.

Google Play Music Kütüphanesi Youtube Music'e nasıl aktarılır?

Aktarım yapmak için öncelikle YouTube Music uygulamasını açın ve ardından sağ üst köşeden profil resminize dokunun. Ayarlar kısmına dokunun ve Google Play Music'den aktar seçeneğine basın. Tüm çalma listeleriniz dakikalar içerisinde YouTube Music'e aktarılacak.