THY- Euroleague
0553 313 94 23

Google Plus 'güvenlik açığı' nedeniyle kapanıyor

Google’ın 2011 yılında kurduğu sosyal ağı Google+ tarih oluyor. ABD’li teknoloji devi Google, “Kullanıcılarının yüzde 90’ı 5 saniye bile geçirmiyor” açıklaması yaparak duyurduğu olayın, aslında 7 ay önce yaşanan güvenlik açığından kaynaklandığı ortaya çıktı. Bireysel kullanıcılar için kapatılacak olan Google+, şirketlere özel olarak ise hizmet vermeye devam edecek.

17 Ekim 2018 Çarşamba 23:12
Google Plus 'güvenlik açığı' nedeniyle kapanıyor

İnternet devi Google’ın sosyal ağ platformu Google+ (Google Plus) ortaya çıkan güvenlik açığının ardından kapatılıyor. Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisinin son kullanıcılara yönelik olan bölümünü, sistem açığı sonucu kullanıcıları bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesinin ortaya çıkmasının ardından kapatma kararı aldı.

Google resmi blogu üzerinden yaptığı açıklamada, yazılım sisteminde yaşanan bir açık nedeniyle, Google+ kullanıcılarının özel bilgilerinin üçüncü tarafların erişimine karşı korunmasız hale geldiğini belirterek, bu durumdan 500 bin kullanıcının etkilendiğini duyurdu.

'5 saniye ancak geçiriyorlar'

Wall Street Journal gazetesi, şirket içi bir yazışmaya dayanarak, Google'ın bu durumdan bu yılın Mart ayında haberdar olduğunu ancak bunu kamuoyuna açıklamadığını yazdı.

Google’ın resmi açıklamasında ise yaşanan bu olayın kamuoyuna açıklamayı gerektirecek kadar ciddi olmadığı belirtildi.

Google, kapatma kararını, platformun yeterli kullanıcıya ulaşamadığı ve kullanıcıların yeteri kadar etkileşime girmesini sağlayamadığı gerekçesiyle aldığını duyurdu.

Bugüne kadar Google+'ın kullanımıyla ilgili bilgileri paylaşmamayı tercih eden Google, kapanma kararı açıklamasında, Google+ kullanıcılarının platformu çok az kullanıp çok az etkileşime girdiği, kullanıcıların yüzde 90'ının uygulamada ortalama sadece 5 saniye vakit geçirdiği bilgisi de verdi.

Hisseleri de etkilendi

Bireysel kullanıcılar için kapatılacak olan Google+, şirketlere özel olarak ise hizmet vermeye devam edecek. Google+ 2011 yılında Facebook'a rakip olma amacıyla kurulmuş ancak proje Facebook karşısında başarısız olmuştu.

Kullanıcıların Google ve Gmail hesaplarına entegre olarak aktif hale getirilen Google+’da 2 milyarı aşkın kullanıcının profili yer alıyordu. Resmi açıklama ardından Google'ın çatı şirketi Alphabet’in ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 1’e yakın düşüşle kapandı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 23:12
  1. Google
  2. Google+
  3. Google Plus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör sevici Kati Piri'nin Demirtaş aşkı! Tişörtünü giyip terör şüphelisiyle poz verdi
    1. Terör sevici Kati Piri'nin Demirtaş..
    2. Nijer ve Nijerya ordusundan 'fidyeci'..
    3. Binali Yıldırım'dan Karakoç için..
    4. Barcelona'dan 'Arda Turan' açıklaması!
    5. Emniyet: O fotoğraflar Kaşıkçı'ya ait..
    6. Korkutan yangın: Alevler göğe..
    7. Bakan Varank kemik iliği donör oldu
    8. Meteoroloji'den bir uyarı daha! Hava..
    9. Google Plus 'güvenlik açığı' nedeniyle..
    10. Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri..
    11. Çay değil zehir içiyoruz! Tiryakilere..
    12. Başkandan Vagner Love'a ağza..
    13. Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
    14. Gözlük camını temizlemek için...
    15. Anthony Modeste'den Galatasaray'a kötü..
    16. Ara Güler hayatını kaybetti!
    17. Güvenliğiniz için bunları kesinlikle..
    18. Fenerbahçe dolu dizgin! 2'de 2 yaptı
    19. Oya Akgönenç vefat etti!
    20. Bakan Soylu memur alımı müjdesini..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı