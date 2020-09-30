Google Meet'e yeni özellik geliyor

Teknoloji devi Google, video konferans uygulaması olarak kullanıcıların hizmetine sunduğu Google Meet'in Android ve iOS sürümlerine gürültü engelleme özelliği getirdi. Söz konusu özellik, kullancının sesi dışındaki tüm sesleri filtreyebilecek.

Açıklamalara göre, yapay zeka desteği ile gelen özellik, kullanıcıların daha sağlıklı bir şekilde görüşebilmelerini sağlayacak. Görüşmeye katılan kullanıcıların sesleri dışındaki tüm sesler filtrelenebilecek. Bu sayede kullanıcılar, diğer katılımcıları rahatsız etmemiş olacak.

Özelliği aktif etmek için, uygulama içerisinde yer alan 'Diğer' menüsüne tıklamak ve burada yer alan Ayarlar menüsünde 'Gürültü Engelleme' seçeneğini aktif etmek yeterli olacak.

Söz konusu özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.