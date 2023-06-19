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Aktüel Google için Rekabet Kurumu harekete geçti
Aktüel

Google için Rekabet Kurumu harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-19 11:39:00 -
Google için Rekabet Kurumu harekete geçti

Rekabet Kurumu (RK), Alphabet ve Google hakkında, piyasada hakim durumu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu (RK), Alphabet ve Google hakkında, piyasada hakim durumu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla rekabet kanununun 6. maddesini ihlal ettiğinin ön araştırmada tespit edildiği ifade edildi.

Soruşturma Alphabet, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd'den oluşan ekonomik bütünlüğü kapsıyor.

Rekabet Kurumu, Şubat ayında yine Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
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