  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Memur ve memur emeklisinin zam oranı açıklanıyor
Türk Kızılay 25 bin sıcak yemek dağıttı
ABD'den flaş Afganistan açıklaması
Google Haritalar'da yeni dönem
Medya Google Haritalar'da yeni dönem
Medya

Google Haritalar'da yeni dönem

Google Haritalar, şu anda beta kapsamında 'ücretli yollarda' rakamları göstermeye başlıyor. Yani bu sayede köprü ya da otoyol geçişlerindeki ücretlendirme için ayrıca bir araştırma yapmaya gerek kalmıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 15:32:00 -
Google Haritalar'da yeni dönem

Google, Haritalar hizmetini herkes için daha kullanışlı hale getirmek adına çeşitli düzenlemeler yapıyor. Şu anda beta kapsamında testleri devam eden özellik, oluşturulan rota üzerindeki ücretli yolların fiyatlandırmalarını da gösteriyor.

Böylece köprü ya da otoyollardan geçişler öncesinde rakamlar doğrudan harita uygulamasından takip edilebiliyor. Yani ek olarak bir araştırma yapmaya gerek kalmıyor.

Google Haritalar şu anda hem genel haritada hem de rotalarda ücretli yolların varlığını tanımlıyor. Ancak önizleme programına kayıtlı üyeler an itibariyle otoyol ücretlerini de takip edebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay