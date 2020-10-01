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Teknoloji Google Haritalar'a karanlık mod özelliği geldi
Teknoloji

Google Haritalar'a karanlık mod özelliği geldi

Google, Haritalar uygulaması için karanlık mod özelliğini yayınladı. Henüz sınırlı sayıda kullanıcının beğenisine sunulan özelliğin, tüm kullanıcılara ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 05:52:00 -
Google Haritalar'a karanlık mod özelliği geldi

Teknoloji devi Google, Haritalar uygulaması için karanlık mod özelliği yayınladı. Android 11 için yayınlanan "10.51.1" kodlu Haritalar sürümünde ortaya çıkan özellik, şu an için sınırlı sayıda kullanıcının beğenisine sunuldu. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Karanlık mod özelliği, manuel olarak veya sistem temasına göre otomatik ayarlanabiliyor. Böylece kullanıcılar, karanlık modu kendi tercihleriyle birlikte istedikleri yerlerde kullanabiliyor.

Yeni özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara yayınlanması bekleniyor.

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