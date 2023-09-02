Google hareket etti: Uçak bileti almak için yeni dev özellik sayesinde kolay olacak! Talep sayısında patlama olabilir

Son yıllarda dünya genelinde seyahat etmek artık daha erişilebilir hale geldi. Uçuşlar için ucuz uçak bileti bulmak, pek çok insan için oldukça önemli.

Havayolu şirketleri, rekabetin artmasıyla birlikte daha fazla yolcu çekmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla sık sık ucuz uçak bileti fırsatları sunuyor.

Özellikle online rezervasyon platformları, seyahat edenlere cazip fiyatlar sunan birçok promosyon ve indirimle dolu. Bu, yolcuların seyahat bütçelerini daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor.

GOOGLE'DAN UCUZ UÇAK BİLETİ HAMLESİ

Google Flights, Türkiye'deki adıyla Google Uçuş Arama, uçak bileti ücretinden tasarruf etmek isteyen gezginlerin işine yarayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Pazartesi sabahı bir blog yazısı aracılığıyla resmi olarak duyurulan yeni özellik, uçuş rezervasyonu için en bütçe dostu dönem konusunda rehberlik sunuyor.

Yeni özellik, mevcut fiyat takip uyarılarını ve platformda halihazırda mevcut olan fiyat garantisi seçeneğini daha da geliştiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Google Flight

En düşük fiyat zamanları görülecek

Google, blog yazısında,

"Güvenilir trend verilerine sahip aramalarda, seçtiğiniz tarih ve varış noktasına rezervasyon yapmak için fiyatların genellikle ne zaman en düşük olduğunu artık göreceksiniz." dedi.