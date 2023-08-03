Google Chrome'dan mobil kullanıcılar için 4 yeni özellik!
Google Chrome, mobil kullanıcılar için yeni özelliklerle güçleniyor. İşte Google Chrome'a gelen özellikler...
Google, mobil kullanıcılar için Chrome uygulamasında önemli bir güncellemeye imza attı.
Yeni güncelleme sayesinde Chrome, mobil cihazlardaki kullanıcı deneyimini geliştirmek için dört yeni özellik ekledi.
İşte 4 yeni Google Chrome özelliği:
- Adres çubuğuna dokunduğunuzda arama önerileri sunma
- Trend olan Google aramalarının listesini paylaşma
- Metin tarama özelliği
- Artan adres çubuğu önerileri
Google Chrome'un yeni özellikleri hem iOS hem Android cihazlarda kullanılabilecek.
Ancak, Google Chrome’un son güncellemesi iOS cihazlar için... iOS cihazlarda Chrome adres çubuğunda arama yaparken artık 6 yerine 10 öneri gösterilecek.
Android uygulamasında önceden var olan bu özellik, yeni güncelleme ile iOS cihazlara da geldi.
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