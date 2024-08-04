Google Chrome'da reklam engelleyiciler sona erebilir

Google Chrome, popüler uzantıları için desteği sonlandırıyor. Buna göre reklam engellemeyi önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler uygulayacak. Bu yılın sonlarından itibaren Chrome, popüler reklam engelleyici uBlock Origin dahil olmak üzere eski uzantıların desteğini kesecek.

Google, Chrome için Manifest V2 uzantı biçimini kullanmayı bırakıyor. Bu da uBlock Origin gibi bazı popüler uzantıların desteklemeyeceği anlamına geliyor. 500 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyecek bu karar, Chrome için de yeni bir dönemi başlatıyor.

Manifest V2’de bulunan bir API artık kullanımdan kaldırılacak. Bu kapsamda Google, uzantılara çok daha az takip etme yeteneği verecek. Manifest V3 ile NetRequest API’ına geçiş yapacak. Ancak uBlock da bu kapsamda Origin Lite uzantısını devreye alacak.

uBlock Origin Lite’ın yetenekleri ise bir önceki versiyona kıyasla çok daha az olacak. Yeni API’ın sınırlamaları nedeniyle daha az filtreye ve daha az yapılandırma seçeneğine sahip olacak. Tam engelleme için alternatif bir reklam engelleyiciye geçiş yapmak isteyebilirsiniz.

Chrome bu yıl Manifest V3’e geçiş yapmayı planlarken, Firefox gibi bazı tarayıcılar hala Manifest V2 standardını destekliyor. Bu da alternatif tarayıcıya geçerek tam reklam engelleme desteğinden faydalanabileceğiniz anlamına geliyor.

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Reklam engelleme özelliğinin kaybolmasını istemeyen Chrome kullanıcıları için bazı yollar hala mevcut. AdBlock ve AdBlock Plus gibi diğer uzantıların Manifest V3 ile uyumlu olduğunu belirtmek gerekiyor.