  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rize denizinden siyah petrol beklenirken herhalde beyaz petrol fışkıracak! Tüm kent şaştı kaldı

Fatih Altaylı ayarı alınca çıldırıp kadına hakaret etti!

S-400'ler ile saldırıya geçildi! Türkiye bu yapılanı unutmaz

"Deli Osmanlı Davutoğlu" ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'de PR oyunları

Türkiye Suudi Arabistan ile film çevirmeye başladı!

Edepsiz yine iş başında! LGBTİ’li sapkın Barbaros’tan millete hakaret

Yunan spikerin sözleri dünyayı salladı: Türkiye, Tayfun füzesiyle Yunanistan'ı değil o ülkeyi yok edecek

PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Karaismailoğlu ilk kez konuştu

TUSAŞ'tan ayrılan Temel Kotil'in yeni görevi herkesi şaşırttı! Oraya CEO oldu

Bukalemun yanında halt etmiş! Akşam ‘Özgür Filistin’ diyen Ekrem sabah bakın ne yaptı
Teknoloji Google Chrome'da reklam engelleyiciler sona erebilir
Teknoloji

Google Chrome'da reklam engelleyiciler sona erebilir

Yeniakit Publisher
2024-08-04 03:51:00 -
Google Chrome'da reklam engelleyiciler sona erebilir

Google Chrome reklam engelleyici uzantılara karşı yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Google Chrome, popüler uzantıları için desteği sonlandırıyor. Buna göre reklam engellemeyi önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler uygulayacak. Bu yılın sonlarından itibaren Chrome, popüler reklam engelleyici uBlock Origin dahil olmak üzere eski uzantıların desteğini kesecek.

Google, Chrome için Manifest V2 uzantı biçimini kullanmayı bırakıyor. Bu da uBlock Origin gibi bazı popüler uzantıların desteklemeyeceği anlamına geliyor. 500 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyecek bu karar, Chrome için de yeni bir dönemi başlatıyor.

Manifest V2’de bulunan bir API artık kullanımdan kaldırılacak. Bu kapsamda Google, uzantılara çok daha az takip etme yeteneği verecek. Manifest V3 ile NetRequest API’ına geçiş yapacak. Ancak uBlock da bu kapsamda Origin Lite uzantısını devreye alacak.

uBlock Origin Lite’ın yetenekleri ise bir önceki versiyona kıyasla çok daha az olacak. Yeni API’ın sınırlamaları nedeniyle daha az filtreye ve daha az yapılandırma seçeneğine sahip olacak. Tam engelleme için alternatif bir reklam engelleyiciye geçiş yapmak isteyebilirsiniz.

Chrome bu yıl Manifest V3’e geçiş yapmayı planlarken, Firefox gibi bazı tarayıcılar hala Manifest V2 standardını destekliyor. Bu da alternatif tarayıcıya geçerek tam reklam engelleme desteğinden faydalanabileceğiniz anlamına geliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reklam engelleme özelliğinin kaybolmasını istemeyen Chrome kullanıcıları için bazı yollar hala mevcut. AdBlock ve AdBlock Plus gibi diğer uzantıların Manifest V3 ile uyumlu olduğunu belirtmek gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23