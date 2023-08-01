Google Chrome’a veri gizliliği özelliği

Google Chrome gibi web tarayıcılarında güvenlik özellikleri kullanıcıların ilk başta dikkatini çeken detaylardan. Birçok kullanıcı sadece bu özellikler sebebiyle Chrome veya başka tarayıcıları tercih ediyor. Google Chrome da bu durumu dikkate aldı. Yeni gelecek olan güncelleme ile kullanıcıların gizlilik ayarları yapması daha da kolaylaşıyor. İşte detaylar…

“Bu seferlik izin ver” seçeneği sonunda Google Chrome’da!

Google Chrome üzerinde yapacağınız ufak bir gezintide birçok verinizle alakalı takip izni sizden istenecektir. Bu izinler anlık konum, coğrafi konum, kamera veya mikrofon gibi kişisel verilerinizi de içeren özellikleri kapsar. Bu tarz durumlarda kullanıcılara Google “…… bilgisini paylaşmaya izin ver” gibi bir soru yöneltmekteydi. Ancak bu soru birçok kullanıcı için içinden çıkılmaz bir durumdu.

Size garip gelmiş olabilir. Sorunun cevabı “evet veya hayır neden içinden çıkılmaz olsun ki?” diyor olabilirsiniz. Fakat burada yaşanan sorun web sürümünde izin vermeniz halinde bahsi geçen site bir daha bu soruyu yöneltmeden izin verdiğiniz verilerinize erişebiliyordu. Evet bazılarımız için çok önemsiz bir durummuş gibi gelebilir fakat işin aslı öyle değil. Bir süre sonra izin verilen sitenin bir başkasının eline geçme ihtimalini düşünün? Sizce de bir çıkmaz sokak değil mi bu soru?

Fakat artık böyle bir durum yok. Google “Bu seferlik izin ver” eklentisi ile sadece bir kereye mahsus olarak sitenin “izin verdiğiniz” verilerinize erişmesine izin verebiliyorsunuz. Bu sayede site sadece bir kereye mahsus olarak verilerinizi kullanıyor ve siteden çıkış yaptığınız takdirde verilerinizle olan bağlantısı kesiliyor. Google’ın veri izinleri konusunda eklediği tüm seçenekler ise şöyle:

Bu sefer izin ver : Geçici izin.

Her ziyarette izin ver: Kalıcı izin.

İzin verme: Kalıcı engelleme.

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