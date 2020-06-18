Google Chrome tarayıcı kullananlar dikkat! Hesaplar ele geçirildi
Google'da keşfedilen yeni bir casus yazılım üzerinden Chrome web tarayıcısında 32 milyon defa indirilmiş uzantılar sayesinde internet kullanıcılarının hesabının ele geçirildiği bildirildi.
Google'da keşfedilen 32 milyon defa indirilmiş casus yazılım sayesinde Google kullanıcılarının hesapları çalındı.
Reuters'ın haberinde araştırmacıların uyarılarının ardından harekete geçen Google'ın, geçen ay resmi Chrome Web Mağazası’nda 70 Chrome uzantısını kaldırdığını duyurdu.
Normalde kullanıcıları internetteki virüs ve şüpheli sitelere karşı koruyan uzantıların, kullanıcıların verilerini çalmak ve kötü amaçlı web sitelerine yönlendirmek için siber suçlular tarafından kullanıldığı belirtiliyor.
Uzantıların ayrıca bilgisayarlardaki internet geçmişlerini silip şirket içi ağlarda kullanılan uygulamalar için gerekli veri referanslarının kaldırarak birçok şirketi virüslere karşı savunmasız bıraktığı da belirtiliyor.
Geçtiğimiz şubatta araştırmacılar benzer taklitçi eklenti ağları sunan büyük bir kötü amaçlı reklam kampanyasını Chrome Web Mağazası'nda ortaya çıkarmıştı.
Kullanıcıların acil olarak hesap şifrelerini değiştirmeleri gerekiyor.