Google ceviri

İngilizce doğru çeviri yap | Pek çok kişi İngilizceden Türkçeye, Türkçeden başka dillere çeviri yapmak istiyor. İnternette pek çok siteden çeviri yapabilmeniz mümkün. Ayrıca uygulamalarla da çeviri yapabilirsiniz. Peki, Google çeviri nasıl kullanılır?

Google çeviri

Google translate yani Google çeviri Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe başta olmak üzere onlarca dil ve lehçeye çeviri yapıyor. Google çeviriyi internet tarayıcınızdan ya da uygulamadan kullanabilirsiniz. Sol kısımda açılan bölüme çevirmek istediğiniz kelimeyi, cümleyi yazın ardından yan taraftaki kutucuktan çevirmek istediğiniz dili seçin. Saniyeler içerisinde çeviri işleminiz yapılmış olacaktır.

GOOGLE ÇEVİRİ İÇİN TIKLAYINIZ

Google çeviri indir

Google çeviriyi sık sık kullananlar internet tarayıcısı yerine uygulamayı tercih edebilir. Google çeviri uygulamasını Play Store ya da App Store’dan indirebilirsiniz.

Türkçe çeviri

Çeviri yapmak için farklı internet sitelerini ve uygulamaları da kullanabilirsiniz. Yandex’in de bir çeviri sayfası bulunuyor. Ayrıca pek çok internet sitesinden çeviri yapabilirsiniz. Uygulama mağazalarından çeviri uygulamalarına ulaşabilirsiniz.

Türkçe İngilizce ceviri

İngilizceyi Türkçeye çevir | Çeviri yapmak isteyenler bu işlemi internetten yapabiliyor. Ancak çeviri yaparken cümlelerin dil bilgisi kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmenizde yarar var. Translate uygulamalarında telaffuz özelliği de bulunuyor. Bu sayede kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini duyup işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Translate hangi dillere çeviri yapıyor?

Çeviri yapacak olanlar Google çeviri sayfasında hangi dillere çeviri yapmalarının mümkün olduğunu araştırıyor. Google translate ile pek çok dil ve lehçede tercüme yapabilirsiniz. İşte, Google translate çeviri yapılan diller:

Afrikaanca , Almanca , Amharca , Arapça, Arnavutça, Azerbaycan dili, Baskça, Batı Frizcesi, Belarusça, Bengalce, Birman dili, Boşnakça, Bulgarca, Cava dili, Cebuano, Çekçe, Çince, Danca, Endonezce, Ermenice, Esperanto, Estonca, Farsça, Felemenkçe, Filipince, Fince, Fransızca, Galce, Galiçyaca, Güceratça, Güney Sotho dili, Gürcüce, Haiti Kreyolu, Hausa dili, Hawaii dili, Hırvatça, Hintçe, Hmong Dili, İbo dili, İbranice, İngilizce, İrlandaca, İskoç Gaelcesi, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, İzlandaca, Japonca, Kannada dili, Katalanca, Kazakça, Khmer dili, Kırgızca, Kinyarwanda, Korece, Korsikaca , Kürtçe, Lao dili, Latince , Lehçe, Letonca, Litvanca, Lüksemburgca, Macarca, Makedonca, Malayalam dili, Malayca, Malgaşça, Maltaca, Maori dili, Marathi dili, Moğolca, Nepalce, Norveççe, Nyanja, Oriya Dili, Özbekçe, Pencapça, Peştuca, Portekizce, Rumence, Rusça, Samoa dili, Sırpça, Sindhi dili, Sinhali dili, Slovakça, Slovence, Somalice, Sunda dili, Svahili dili, Şona dili, Tacikçe, Tamilce, Tatarca, Tayca, Telugu dili, Türkçe, Türkmence, Ukraynaca, Urduca, Uygurca, Vietnamca, Yidiş, Yorubaca, Yunanca, Zosa dili, Zuluca.