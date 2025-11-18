Google CEO’sundan Uyarı: Yapay zekâ yanıltabilir

Pichai, mevcut yapay zeka modellerinin “hata yapmaya yatkın” olduğunu belirtti ve kullanıcıların bu araçları başka kaynaklarla birlikte değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Pichai, bilgi ekosisteminin zenginliğinin önemine dikkat çekerek, “Bu nedenle insanlar Google aramayı da kullanıyor. Doğru bilgi sağlamaya odaklanan farklı ürünlerimiz var.” dedi.

Pichai, yapay zekanın yaratıcı metin yazımı gibi alanlarda faydalı olduğunu ancak kullanıcıların “bu araçları doğru amaçla kullanmayı öğrenmesi ve söylediklerine tamamen güvenmemesi gerektiğini” ifade etti.

“En doğru bilgiyi sunmak için büyük çaba harcıyoruz ancak mevcut yapay zeka teknolojisi hataya açık.” diye konuştu.

YENİ DÖNEM

Teknoloji dünyası, Google’ın tüketici odaklı yapay zeka modeli Gemini 3.0’ın lansmanını bekliyor. Model, ChatGPT karşısında yeniden pazar payı kazanmaya başladı. Google, mayıs ayından itibaren arama motoruna “AI Mode” adını verdiği yeni bir yapay zeka sohbet özelliğini entegre etti.

Pichai bu adımı, “yapay zeka platformunda yeni bir dönem” olarak nitelendirdi. Şirket, ChatGPT gibi rakip yapay zeka servisleri karşısında arama motorundaki üstünlüğünü korumayı hedefliyor.

BBC’nin araştırmalarına göre ChatGPT, Copilot, Gemini ve Perplexity gibi sohbet botları haberleri özetlerken “önemli hatalar” yapıyor. BBC içerikleri üzerine yapılan testlerde, bu araçların verdiği yanıtların doğruluğunda ciddi sorunlar tespit edildi.

AYNI ANDA CESUR VE SORUMLU OLMALIYIZ

Pichai, teknolojinin gelişim hızının, olası zararları engellemek için alınacak önlemlerin gerisinde kalabildiğini söyledi. Alphabet için önemli olanın bu süreci “aynı anda cesur ve sorumlu şekilde yönetmek” olduğunu belirtti.

Yapay zeka güvenliğine yapılan yatırımın, yapay zeka yatırımlarıyla orantılı biçimde artırıldığını ifade eden Pichai, “Bir görüntünün yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini tespit etmeye yarayan teknolojiyi açık kaynak olarak sunuyoruz.” dedi.

Elon Musk’ın yıllar önce OpenAI kurucularına, Google’ın satın aldığı DeepMind’ın bir “yapay zeka diktatörlüğü” oluşturabileceği yönündeki endişeleri hatırlatıldığında Pichai, “Yapay zeka gibi güçlü bir teknolojinin tek bir şirketin elinde olması doğru olmaz.” diye konuştu.

Ancak bugün çok sayıda şirketin yapay zeka alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, “Eğer bu teknolojiyi geliştiren tek bir şirket olsaydı ben de endişelenirdim. Ama şu an böyle bir durumdan çok uzaktayız.” dedi.